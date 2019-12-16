На росТБ показали українських полонених: стали відомі їхні імена (відео)

На росТБ показали українських військових в полоні (Колаж РБК-Україна)

Українські військові знаходяться в полоні з 2015 року

Українських військових, які перебувають у полоні "ДНР" у донецькій колонії показали на російському телеканалі "Росія 1" в програмі "Вести недели".

На пропагандистському російському телеканалі показали відеосюжет про трьох українських військових, яких утримують в колонії окупованого Донецька.

Одного з військових назвали українським розвідником, який потрапив у полон під Дебальцево. Як зазначили в сюжеті, таких військовополонених в "ДНР" кілька десятків.

Пізніше стало відомо, що один з полонених – це Богдан Панюшенко, командир танка, який терористи підбили під Донецьком. Імовірно, у полоні він перебуває з січня 2015 року.

Ще двох в полон взяли 16 лютого 2015 року, коли вони виконували бойову задачу під Дебальцево. Це – військовослужбовці 3-го полку спеціального призначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Кориньков.

Скріншот з відео

Вони супроводжували колону і повинні були вивести поранених з Дебальцево, але потрапили в засідку. Кілька українських бійців загинули, ще кілька отримали поранення, інших взяли в полон.

В репортажі зазначається, що українських військових внесли в список на обмін.

"Їх внесли у списки на обмін і готові віддати Україні. Якщо обмін відбудеться", - розповіли в сюжеті.

На пропагандистському каналі показали українських військових, які потрапили в полон "ДНР"