На росТВ очередной маразм об Украине: "обеспокоены судьбой жителей Одессы и Харькова" (видео)

"Пересмотр границ Украины - это вопрос актуальный. И мы рады, что он поднимается. Пока в виде сигнала, но… Мы озадачены судьбой жителей Одессы, Харькова, других регионов. Там живут наши друзья, там живут наши родственники и они не имеют возможности полноценно общаться на русском языке", - заявил Пушилин.

Он также добавил, что "власти ЛДНР" не будут с этим мириться и рады тому, что Россия поднимает данный вопрос.

Денис Пушилин обеспокоен судьбой жителей Одессы и Харькова (видео: YouTube)