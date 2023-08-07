Ростимуть м'язи, а не жир. Фітнес-тренер Аніта Луценко назвала 5 найкращих вправ для сідниць

Які вправи найкраще виконувати для сідниць

"Ріст м’язів відбувається через втому, неможливість продовжувати вправи й відновлення після цього з достатньою кількістю білка в раціоні і профіцитом калорій. Тому, беремо додаткову вагу і виконуємо невелику кількість разів з гарним відпочинком між підходами. Але без підготовки це призведе до травм", - застерігає експерт.

Аніта радить розпочинати робити вправи з простого, без ваги, відточуючи техніку. При цьому важливо контролювати дихання й рухи, тримати підтягнутий живіт, рівну поставу і напруження, де потрібно.

"А вже з часом ви дійдете до ваги й росту м'язів, а не жиру на сідницях. На це можуть піти місяці, а не 2 тижні", - каже тренер.

Луценко називає 5 найкращих вправ для сідниць:

присідання, штовхаючи коліна в сторони так, наче у вас ще є гумка на колінах і її треба розтягувати

випади всіх видів - на місці, в русі, з опорою

місток з вагою зі штангою чи в тренажері

відведення назад з манжетою на нозі, всі варіації цієї вправи

гіперекстензія з круглою спиною при застосуванні додаткової ваги

Коли потрібно починати займатись фітнесом

Аніта стверджує, що фітнес іноді діє краще за таблетку. До прикладу наводить статистику, що у 60 років 50% людей мають артроз, артрит, остеопороз, 30% людей - мають серцево-судинні захворювання, 10% - цукровий діабет.

"Спорт гальмує ці процеси і ви маєте шанс опинитись з іншої сторони статистики", - каже Луценко.

Тренер радить займатись фітнесом, коли: