Будут расти мышцы, а не жир. Фитнес-тренер Анита Луценко назвала 5 самых лучших упражнений для ягодиц

Корректировать фигуру можно благодаря занятиям спорта, однако не все упражнения имеют одинаковую эффективность. Если выбрать не тот вид нагрузки, придется долго ждать желаемого результата.
О том, какие упражнения лучше выполнять для ягодиц, пишет фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram.
"Рост мышц происходит из-за усталости, невозможность продолжать упражнения и восстановления после этого с достаточным количеством белка в рационе и профицитом калорий. Поэтому берем дополнительный вес и выполняем небольшое количество раз с хорошим отдыхом между подходами. Но без подготовки это приведет к травмам", - предостерегает эксперт.
Анита советует начинать делать упражнения из простого, без веса, оттачивая технику. При этом важно контролировать дыхание и движения, держать подтянутый живот, ровную осанку и напряжение, где нужно.
"А уже со временем вы дойдете до веса и роста мышц, а не жира на ягодицах. На это могут уйти месяцы, а не две недели", - говорит тренер.
Луценко называет 5 лучших упражнений для ягодиц:
Анита утверждает, что фитнес иногда действует лучше таблетки. К примеру приводит статистику, что в 60 лет 50% людей имеют артроз, артрит, остеопороз,
30% людей - имеют сердечно-сосудистые заболевания, 10% - сахарный диабет.
"Спорт тормозит эти процессы и у вас есть шанс оказаться с другой стороны статистики", - говорит Луценко.
Тренер советует заниматься фитнесом, когда:
Раньше мы рассказывали о том, когда нужно худеть для здоровья, а не для идеальной фигуры.
Читайте также о том, какие макароны можно есть даже во время похудения.