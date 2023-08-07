Будут расти мышцы, а не жир. Фитнес-тренер Анита Луценко назвала 5 самых лучших упражнений для ягодиц

Какие упражнения лучше всего выполнять для ягодиц

"Рост мышц происходит из-за усталости, невозможность продолжать упражнения и восстановления после этого с достаточным количеством белка в рационе и профицитом калорий. Поэтому берем дополнительный вес и выполняем небольшое количество раз с хорошим отдыхом между подходами. Но без подготовки это приведет к травмам", - предостерегает эксперт.

Анита советует начинать делать упражнения из простого, без веса, оттачивая технику. При этом важно контролировать дыхание и движения, держать подтянутый живот, ровную осанку и напряжение, где нужно.

"А уже со временем вы дойдете до веса и роста мышц, а не жира на ягодицах. На это могут уйти месяцы, а не две недели", - говорит тренер.

Луценко называет 5 лучших упражнений для ягодиц:

приседания, толкая колени в стороны так, словно у вас еще есть резинка на коленях и ее нужно растягивать

выпады всех видов - на месте, в движении, с опорой

мостик с весом со штангой или в тренажере

отвод назад с манжетой на ноге, все вариации этого упражнения

гиперэкстензия с круглой спиной при применении дополнительного веса

Когда нужно начинать заниматься фитнесом

Анита утверждает, что фитнес иногда действует лучше таблетки. К примеру приводит статистику, что в 60 лет 50% людей имеют артроз, артрит, остеопороз,

30% людей - имеют сердечно-сосудистые заболевания, 10% - сахарный диабет.

"Спорт тормозит эти процессы и у вас есть шанс оказаться с другой стороны статистики", - говорит Луценко.

Тренер советует заниматься фитнесом, когда: