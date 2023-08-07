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Будут расти мышцы, а не жир. Фитнес-тренер Анита Луценко назвала 5 самых лучших упражнений для ягодиц

Какие упражнения лучше всего подходят для ягодиц (фото: Freepik)
Автор: Styler

Корректировать фигуру можно благодаря занятиям спорта, однако не все упражнения имеют одинаковую эффективность. Если выбрать не тот вид нагрузки, придется долго ждать желаемого результата.

О том, какие упражнения лучше выполнять для ягодиц, пишет фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram.

Какие упражнения лучше всего выполнять для ягодиц

"Рост мышц происходит из-за усталости, невозможность продолжать упражнения и восстановления после этого с достаточным количеством белка в рационе и профицитом калорий. Поэтому берем дополнительный вес и выполняем небольшое количество раз с хорошим отдыхом между подходами. Но без подготовки это приведет к травмам", - предостерегает эксперт.

Анита советует начинать делать упражнения из простого, без веса, оттачивая технику. При этом важно контролировать дыхание и движения, держать подтянутый живот, ровную осанку и напряжение, где нужно.

"А уже со временем вы дойдете до веса и роста мышц, а не жира на ягодицах. На это могут уйти месяцы, а не две недели", - говорит тренер.

Луценко называет 5 лучших упражнений для ягодиц:

  • приседания, толкая колени в стороны так, словно у вас еще есть резинка на коленях и ее нужно растягивать
  • выпады всех видов - на месте, в движении, с опорой
  • мостик с весом со штангой или в тренажере
  • отвод назад с манжетой на ноге, все вариации этого упражнения
  • гиперэкстензия с круглой спиной при применении дополнительного веса

Когда нужно начинать заниматься фитнесом

Анита утверждает, что фитнес иногда действует лучше таблетки. К примеру приводит статистику, что в 60 лет 50% людей имеют артроз, артрит, остеопороз,
30% людей - имеют сердечно-сосудистые заболевания, 10% - сахарный диабет.

"Спорт тормозит эти процессы и у вас есть шанс оказаться с другой стороны статистики", - говорит Луценко.

Тренер советует заниматься фитнесом, когда:

  • нужно нормализовать давление - тренировки помогут вывести его на правильные показатели
  • скрипят суставы - тренируясь, идет выделение специальной смазывающей суставы жидкости
  • депрессивные настроения облегчаются снятием стресса во время тренировок, да еще и налаживаются новые социальные связи
  • мучает головная боль - часто причиной является перенапряжение верхней части спины, шеи, плеч. Тренировки снимают это напряжение
  • отеки - тренировки перемещают лимфу быстрее и не надо пить мочегонные
  • при запоре тренировки также эффективны, при нем помогают еще и овощи и фрукты, поскольку являются источником клетчатки

 

Раньше мы рассказывали о том, когда нужно худеть для здоровья, а не для идеальной фигуры.

Читайте также о том, какие макароны можно есть даже во время похудения.

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Анита Луценкопоради