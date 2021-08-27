Рост цен на коммунальные услуги осенью: к чему готовиться украинцам

Тарифы на электроэнергию

С 1 января 2021 года в правительстве подняли тарифы на электроэнергию на 36,6% - почти на треть. Однако цены потом решили заморозить до 1 сентября.

По новым тарифам украинцы будут платить за электроэнергию с 1 октября по 30 апреля по 1,44 за кВт-ч при условии потребления не более 250 кВт-ч. На все, что выше – будет применяться тариф 1,68 за кВт-ч.

Тарифы на газ

Цены на газ в Украине меняются постоянно и в августе они продолжили свой рост. В некоторых регионах цена за один кубометр уже превышает 10 гривен. Средняя цена от поставщиков газа в разных регионах колеблется от 7,8 до 8,99 гривны. Дороже газ в Одессе, Полтаве, Хмельницком, Черновцах, Житомире и Херсоне.

Однако при формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа – 7,96 за кубометр. Эта цена не включает в себя оплату за транспортировку газа.

Тарифы на тепло

Тарифы на тепло к концу 2021 года вырастут в среднем на 33%. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В среднем эксперты прогнозируют рост цен на горячую воду и тепло на 30-40%.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что стоимость гигакалории тепла составит от 2151,77 до 2433,90 грн/м кв. Цена зависит от типа присоединения дома. В октябре платежки за квартиру в 50 кв.м обойдутся в среднем только за отопление в 2,5-2,7 тысячи гривен. Во многих городах Украины планируют повышение тарифов - в среднем от 50 до 75%.

Тариф на горячую воду составит примерно 109,55-122,17 грн/м куб.

Эксперты прогнозируют повышение тарифов и на другие коммунальные услуги – на услуги по вывозу мусора, квартплату, холодную воду. В среднем платежки украинцев с осени увеличатся на 300-500 гривен.