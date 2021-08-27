Зростання цін на комунальні послуги восени: до чого готуватися українцям

Тарифи на електроенергію

З 1 січня 2021 року в уряді підняли тарифи на електроенергію на 36,6% - майже на третину. Однак ціни потім вирішили заморозити до 1 вересня.

За новими тарифами українці платитимуть за електроенергію з 1 жовтня по 30 квітня по 1,44 за кВт-год за умови споживання не більше 250 кВт-год. на все, що вище – застосовуватиметься тариф 1,68 за кВт-год.

Тарифи на газ

Ціни на газ в Україні змінюються постійно і в серпні вони продовжили своє зростання. У деяких регіонах ціна за один кубометр вже перевищує 10 гривень. Середня ціна від постачальників газу в різних регіонах коливається від 7,8 до 8,99 гривні. Дорожчий газ в Одесі, Полтаві, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі та Херсоні.

Однак при формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу – 7,96 за кубометр. Ця ціна не містить оплату за транспортування газу.

Тарифи на тепло

Тарифи на тепло до кінця 2021 року зростуть в середньому на 33%. Про це йдеться в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. В середньому експерти прогнозують зростання цін на гарячу воду і тепло на 30-40%.

У Київтеплоенерго повідомили, що вартість гігакалорії тепла складе від 2151,77 до 2433,90 грн/м кв.ціна залежить від типу приєднання будинку. У жовтні платіжки за квартиру в 50 кв.м обійдуться в середньому тільки за опалення у 2,5-2,7 тисячі гривень. У багатьох містах України планують підвищення тарифів - в середньому від 50 до 75%.

Тариф на гарячу воду складе приблизно 109,55-122,17 грн/м куб.

Експерти прогнозують підвищення тарифів і на інші комунальні послуги - на послуги з вивезення сміття, квартплату, холодну воду. В середньому платіжки українців з осені збільшаться на 300-500 гривень.