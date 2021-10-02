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РосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера Вернидуба

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 11:41
РосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера Вернидуба Фото: Юрий Вернидуб (instagram.com/fc_sheriff)
Автор: Styler

Юрий Вернидуб, который с молдавским "Шерифом" добыл две победы в первых играх группового турнира Лиги чемпионов, стал объектом насмешек со стороны российских СМИ.

Журналисты издания "Спорт-Экспресс" спросили украинца, когда он вернет дуб?

Вернидуб не замедлил с ответом, и поставил место интервьюеров.

"Почитайте украинскую сказку "Котигорошко". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род! Дуб будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим", - ответил наставник "Шерифа".

Интересно, что журналисты опозорились при публикации данного интервью. Сначала они назвали сказку "Котигорошко" "Кот и горошек", а потом исправили на "Катигорошек".

РосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера ВернидубаРосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера Вернидуба

Скриншоты

Отметим, что молдавский "Шериф" под руководством Юрия Вернидуба обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 и мадридский "Реал" 2:1. Благодаря этому команда украинца является лидером группы D.

РосСМИ опозорились, когда попытались пошутить над фамилией украинского тренера Вернидуба

Скриншот с UEFA

Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ.

Мы также писали о том, что российская армия опозорилась с "суперсовременным" вертолетом.

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