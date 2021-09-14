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Сепаратистка опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ: "вставили гранату и запенили"

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 21:36
Сепаратистка опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ: "вставили гранату и запенили" Коллаж РБК-Украина: сепаратистка опозорилась новым фейком о военных ВСУ
Автор: Styler

Сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", рассказала о вымышленных "зверствах" украинских военных.

Видео рассказа Семенюк опубликовал Анатолий (Штирлиц) Штефан в своем Telegram-канале.

Сепаратистка заявила, что украинские военные вставили девушке в половой орган гранату.

"Девушке вставили гранату... и запенили. Девушку пришлось саперам разминировать, наш парень из отделения это делал", - завила Семенюк.

Она рассказала, что врачи отказали в помощи девушке поэтому парню из группировки сепаратистов пришлось проделать "ювелирную работу" и спасать "заминированную" пострадавшую.

Пользователи сети посмеялись над рассказом женщины, которая своей игрой, по словам Анатолия Штефана, может выдвигаться на Оскар 2021.

  • Ювелирная работа? Взрывать пришлось или что!? Ну это шедевр;
  • Давненько я это не слышал, про гранату… Видать даже самим пропагандистам от такой версии было смешно… А смотри - опять всплыло;
  • Русская пропаганда без дна;
  • Смеюсь, не могу. Это же шедевр.

Напомним, российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за украинских военных на репетиции парада.

Ранее украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом.

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