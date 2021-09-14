Сепаратистка опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ: "вставили гранату и запенили"

Сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР", рассказала о вымышленных "зверствах" украинских военных.

Сепаратистка заявила, что украинские военные вставили девушке в половой орган гранату.

"Девушке вставили гранату... и запенили. Девушку пришлось саперам разминировать, наш парень из отделения это делал", - завила Семенюк.

Она рассказала, что врачи отказали в помощи девушке поэтому парню из группировки сепаратистов пришлось проделать "ювелирную работу" и спасать "заминированную" пострадавшую.

Пользователи сети посмеялись над рассказом женщины, которая своей игрой, по словам Анатолия Штефана, может выдвигаться на Оскар 2021.