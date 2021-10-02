ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба

Новость на русском →
Субота 02 жовтня 2021 11:41
РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба Фото: Юрій Вернидуб (instagram.com/fc_sheriff)
Автор: Styler

Юрій Вернидуб, який з молдавським "Шерифом" здобув дві перемоги у перших іграх групового турніру Ліги чемпіонів, став об'єктом насмішок з боку російських ЗМІ.

Журналісти видання "Спорт-Експрес"запитали українця, коли він поверне дуб?

Вернидуб не забарився з відповіддю, і поставив місце інтерв'юерів.

"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід! Дуб стоятиме вічно! Тому що у мене є два сини і два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим", - відповів наставник "Шерифа".

Цікаво, що журналісти зганьбилися при публікації даного інтерв'ю. Спочатку вони назвали казку "Котигорошко" "Кіт і горошок", а потім виправили на "Катигорошок".

РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера ВернидубаРосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба

Скріншоти

Зазначимо, що Молдавський "Шериф" під керівництвом Юрія Вернидуба обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 2:0 і мадридський "Реал" 2:1. Завдяки цьому команда українця є лідером групи D.

РосЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба

Скріншот з UEFA

Нагадаємо, сепаратистка Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР", зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ.

Ми також писали про те, що російська армія зганьбилася з "суперсучасним" вертольотом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
LITE
Свято 2 жовтня: що потрібно зробити в цей день, прикмети
Свято 2 жовтня: що потрібно зробити в цей день, прикмети