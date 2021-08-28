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Российская армия опозорилась с "суперсовременным" вертолетом: фото с военной выставки

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Россия, Суббота 28 августа 2021 08:41
Российская армия опозорилась с "суперсовременным" вертолетом: фото с военной выставки В сети высмеяли российский военный вертолет (фото: i-korotchenko.livejournal.com)
Автор: Владимир Костырин

В сети высмеяли военный вертолет, представленный россиянами на международном военно-техническом форуме "Армия 2021", который проходит в подмосковной Кубинке.

Фотографии, на которых видно, как российские "изобретатели" решили проблему с проводкой, опубликовали в популярном Telegram-паблике "Военный Осведомитель".

"Как тебе такое Илон Маск?" - высмеяли "апдейт" авторы поста.

Российская армия опозорилась с &quot;суперсовременным&quot; вертолетом: фото с военной выставкиРоссийская армия опозорилась с &quot;суперсовременным&quot; вертолетом: фото с военной выставки

Военный вертолет армии РФ (фото: t.me/milinfolive)

В сети также смеются над техникой и ее создателями.

"Супер-пупер современный вертолет с российской военной выставки "Армия 2021"… Внутреннюю проводку вывели на внешнюю обшивку и прикрепили скотчем. Суровый российский авиапром. И они еще ржали с малярного скотча, которым был обклеен наш танк перед покраской", - прокомментировал Игорь Магила.

Напомним, недавно в России среди кучи мусора на территории заброшенного аэропорта нашли брошенный танк Т-90, вокруг которого валялись отходы армейской жизнедеятельности.

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