Дебютный гол Месси за "ПСЖ" и продолжение сказки для "Шерифа": итоги дня в ЛЧ

Сегодня, 28 сентября, состоялись первые восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки сыграли представители групп A, B, C и D.

Главной сенсацией игрового дня стал молдавский "Шериф". Клуб украинского наставника Юрия Вернидуба вслед за победой над "Шахтером" в первом туре (2:0), добыл три очка в Мадриде, обыграв местный "Реал" 2:1. Таким образом тираспольцы являются единоличными лидерами группы D.

В центральном же поединке вечера "ПСЖ" оказался сильнее "Манчестер Сити", отомстив за поражения в полуфинале прошлогодней ЛЧ - 2:0. Но главным событием, пожалуй, стала даже не победа парижан, а дебютный гол за новый клуб Лионеля Месси.

Все результаты игрового дня ниже:

Группа A

"ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0

Гуэй, 8, Месси, 74

"РБ Лейпциг" - "Брюгге" 1:2

Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ритс, 41

Группа B

"Порту" - "Ливерпуль" 1:5

Тареми, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81

"Милан" - "Атлетико" 1:2

Леау, 20 - Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (п)

Удаление у "Милана": Кесси, 29

Группа C

"Боруссия Д" - "Спортинг" 1:0

Мален, 37

"Аякс" - "Бешикташ" 2:0

Бергхейс, 17, Алле, 43

Группа D

"ШАХТЕР" - "Интер" 0:0

"Реал" - "Шериф" 1:2

Бензема, 65 (п) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90