Россию отключают от SWIFT, - Кулеба

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли", - написал Кулеба.

По его словам, "работала вся вертикаль украинской дипломатии - от Президента Украины до атташе в украинском посольстве".

"Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - добавил он.