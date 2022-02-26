Россию отключают от SWIFT, - Кулеба

Россию отключают от системы международных банковских платежей SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Facebook.
"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли", - написал Кулеба.
По его словам, "работала вся вертикаль украинской дипломатии - от Президента Украины до атташе в украинском посольстве".
"Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - добавил он.
Читайте подробно о том, почему эта санкция нужна и чем это грозит Кремлю.