RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росію відключають від SWIFT, - Кулеба

Автор: Людмила Жукова

Росію відключають від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Офіційне рішення ще не оформлено, але вже почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба.

"Дякую також тисячам людей, зокрема українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України", - доповнив він.

Нагадаємо, що Захід готується відключити Росію від SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяSWIFT