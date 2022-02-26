Росію відключають від SWIFT, - Кулеба

Росію відключають від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Офіційне рішення ще не оформлено, але вже почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба.
"Дякую також тисячам людей, зокрема українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України", - доповнив він.
Нагадаємо, що Захід готується відключити Росію від SWIFT.