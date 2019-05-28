В российскую ракету во время запуска попала молния: впечатляющее видео

В российскую ракету Союз-2.1 б сразу после запуска попала молния. Видео инцидента в Twitter опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На видео можно заметить, что молния пронзает ракету, которая стартовала с космодрома Плесецк, однако она продолжает движение, несмотря на природный катаклизм.

Отметим, что на успешность запуска аппарата это никоим образом не повлияло, потому что на "Союзах" предусмотрена защита от подобных явлений.

В российскую ракету "Союз" попала молния (видео: twitter.com/Rogozin)

Отметим, что пользователи сети скептически отнеслись к данному инциденту.

Надеюсь, перед запуском освятили?

Раньше было обыденно что ракеты не падают, а теперь "Большой Успех"?

Бог не любит ваш Роскосмос. Молнии посылает на ваши ракеты.

Может, это Перун благословил?

Хорошо что никто не пострадал.

В российскую ракету "Союз" попала молния (скрин: twitter.com/Rogozin)

Ранее сообщалось, что под Тернополем в жилом доме взорвалась шаровая молния.

Напомним, в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.