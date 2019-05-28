В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео

В російську ракету Союз-2.1 б одразу після запуску влучила блискавка. Відео інциденту у Twitter опублікував очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.

На відео можна побачити, що блискавка пронизує ракету, яка стартувала з космодрому Плесецьк, однак вона продовжує рух, незважаючи на природний катаклізм.

Зазначимо, що на успішність запуску апарату це жодним чином не вплинуло, тому що на "Союзах" передбачений захист від подібних явищ.

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (відео: twitter.com/Rogozin)

Зазначимо, що користувачі мережі скептично поставилися до даного інциденту.

Сподіваюся, перед запуском освятили?

Раніше було буденно що ракети не падають, а тепер "Великий Успіх"?

Бог не любить ваш Роскосмос. Блискавки посилає на ваші ракети.

Може, це Перун благословив?

Добре що ніхто не постраждав.

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (скрін: twitter.com/Rogozin)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем у житловому будинку вибухнула кульова блискавка.

Нагадаємо, в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся у поле, щоб знайти мобільний телефон.