В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео

Російська ракета продовжила рух, незважаючи на НП
В російську ракету Союз-2.1 б одразу після запуску влучила блискавка. Відео інциденту у Twitter опублікував очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.
На відео можна побачити, що блискавка пронизує ракету, яка стартувала з космодрому Плесецьк, однак вона продовжує рух, незважаючи на природний катаклізм.
Зазначимо, що на успішність запуску апарату це жодним чином не вплинуло, тому що на "Союзах" передбачений захист від подібних явищ.
В російську ракету "Союз" влучила блискавка (відео: twitter.com/Rogozin)
Зазначимо, що користувачі мережі скептично поставилися до даного інциденту.
В російську ракету "Союз" влучила блискавка (скрін: twitter.com/Rogozin)
Раніше повідомлялося, що під Тернополем у житловому будинку вибухнула кульова блискавка.
Нагадаємо, в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся у поле, щоб знайти мобільний телефон.