В российскую ракету во время запуска попала молния: впечатляющее видео

В российскую ракету "Союз" попала молния (коллаж: РБК-Украина)

Российская ракета продолжила движение, несмотря на ЧП

В российскую ракету Союз-2.1 б сразу после запуска попала молния. Видео инцидента в Twitter опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На видео можно заметить, что молния пронзает ракету, которая стартовала с космодрома Плесецк, однако она продолжает движение, несмотря на природный катаклизм.

Отметим, что на успешность запуска аппарата это никоим образом не повлияло, потому что на "Союзах" предусмотрена защита от подобных явлений.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

В российскую ракету "Союз" попала молния (видео: twitter.com/Rogozin)

Отметим, что пользователи сети скептически отнеслись к данному инциденту.

Надеюсь, перед запуском освятили?

Раньше было обыденно что ракеты не падают, а теперь "Большой Успех"?

Бог не любит ваш Роскосмос. Молнии посылает на ваши ракеты.

Может, это Перун благословил?

Хорошо что никто не пострадал.

В российскую ракету "Союз" попала молния (скрин: twitter.com/Rogozin)

Ранее сообщалось, что под Тернополем в жилом доме взорвалась шаровая молния.

Напомним, в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.