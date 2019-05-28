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В российскую ракету во время запуска попала молния: впечатляющее видео

STYLERПроисшествия    28.05.2019 - 12:29
В российскую ракету во время запуска попала молния: впечатляющее видео
В российскую ракету "Союз" попала молния (коллаж: РБК-Украина)

Российская ракета продолжила движение, несмотря на ЧП

В российскую ракету Союз-2.1 б сразу после запуска попала молния. Видео инцидента в Twitter опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На видео можно заметить, что молния пронзает ракету, которая стартовала с космодрома Плесецк, однако она продолжает движение, несмотря на природный катаклизм.

Отметим, что на успешность запуска аппарата это никоим образом не повлияло, потому что на "Союзах" предусмотрена защита от подобных явлений.

В российскую ракету "Союз" попала молния (видео: twitter.com/Rogozin)

Отметим, что пользователи сети скептически отнеслись к данному инциденту.

  • Надеюсь, перед запуском освятили?
  • Раньше было обыденно что ракеты не падают, а теперь "Большой Успех"?
  • Бог не любит ваш Роскосмос. Молнии посылает на ваши ракеты.
  • Может, это Перун благословил?
  • Хорошо что никто не пострадал.

В российскую ракету во время запуска попала молния: впечатляющее видео

В российскую ракету "Союз" попала молния (скрин: twitter.com/Rogozin)

Ранее сообщалось, что под Тернополем в жилом доме взорвалась шаровая молния.

Напомним, в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.

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