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В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео

STYLERПодії    28.05.2019 - 12:29
В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео
В російську ракету "Союз" влучила блискавка (колаж: РБК-Україна)

Російська ракета продовжила рух, незважаючи на НП

В російську ракету Союз-2.1 б одразу після запуску влучила блискавка. Відео інциденту у Twitter опублікував очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.

На відео можна побачити, що блискавка пронизує ракету, яка стартувала з космодрому Плесецьк, однак вона продовжує рух, незважаючи на природний катаклізм.

Зазначимо, що на успішність запуску апарату це жодним чином не вплинуло, тому що на "Союзах" передбачений захист від подібних явищ.

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (відео: twitter.com/Rogozin)

Зазначимо, що користувачі мережі скептично поставилися до даного інциденту.

  • Сподіваюся, перед запуском освятили?
  • Раніше було буденно що ракети не падають, а тепер "Великий Успіх"?
  • Бог не любить ваш Роскосмос. Блискавки посилає на ваші ракети.
  • Може, це Перун благословив?
  • Добре що ніхто не постраждав.

В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (скрін: twitter.com/Rogozin)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем у житловому будинку вибухнула кульова блискавка.

Нагадаємо, в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся у поле, щоб знайти мобільний телефон.

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