В російську ракету під час запуску влучила блискавка: вражаюче відео

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (колаж: РБК-Україна)

Російська ракета продовжила рух, незважаючи на НП

В російську ракету Союз-2.1 б одразу після запуску влучила блискавка. Відео інциденту у Twitter опублікував очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.

На відео можна побачити, що блискавка пронизує ракету, яка стартувала з космодрому Плесецьк, однак вона продовжує рух, незважаючи на природний катаклізм.

Зазначимо, що на успішність запуску апарату це жодним чином не вплинуло, тому що на "Союзах" передбачений захист від подібних явищ.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (відео: twitter.com/Rogozin)

Зазначимо, що користувачі мережі скептично поставилися до даного інциденту.

Сподіваюся, перед запуском освятили?

Раніше було буденно що ракети не падають, а тепер "Великий Успіх"?

Бог не любить ваш Роскосмос. Блискавки посилає на ваші ракети.

Може, це Перун благословив?

Добре що ніхто не постраждав.

В російську ракету "Союз" влучила блискавка (скрін: twitter.com/Rogozin)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем у житловому будинку вибухнула кульова блискавка.

Нагадаємо, в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся у поле, щоб знайти мобільний телефон.