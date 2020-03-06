Российскому олигарху диагностировали рак крови

Олег Тиньков (фото: wikimedia)

Олег Тиньков признался в неизлечимой болезни

Олегу Тинькову диагностировали рак крови. Об этом рассказал сам российский олигарх, пишут росСМИ. Миллиардер заявил, что будет бороться за жизнь, несмотря на страшный диагноз.

Острая форма лейкемии была выявлена у Тинькова в октябре 2019 года. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - заявил Тиньков.

Олегу Тинькову 52 года, он родился в семье швеи и шахтера в Кемеровской области. Олигарх входит в список богатейших людей России. В 2017 году занимал 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.

Бизнесмен известен как основатель сети магазинов бытовой техники "Техношок", заводов "Дарья", производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов "Тинькофф". Под его музыкальным лейблом "Шок Records" вышел первый альбом группы "Ленинград". Тиньков является основателем и председателем Совета директоров "Тинькофф Банка".

Тиньков отметил, что не хотел рассказывать о диагнозе, но его молчание в свете инициированного США судебного процесса "вызвало некоторые вопросы и спекуляции". Он рассказал, что несколько лет назад отошел от оперативного ведения бизнеса, которым сейчас руководит отличная команда.

Напомним, что Тиньков сейчас в Лондоне, там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где его обвиняют в мошенничестве с налогами. Олигарх, по версии обвинителей, скрыл один миллиард долларов доходов в 2013 году от американского правительства.

Ранее мы писали, что в Лондоне трагически погиб российский миллиардер.