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В Лондоне погиб российский миллиардер: не дошел до дома пару метров

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 16:14
В Лондоне погиб российский миллиардер: не дошел до дома пару метров
Дмитрия Обретецкого насмерть сбила машина (коллаж РБК-Украина)

Дмитрия Обретецкого насмерть сбила машина рядом с его домом в Лондоне

Дмитрий Обретецкий умер в Лондоне. По информации различных изданий, известный российский миллиардер был сбит автомобилем около своего дома в столице Великобритании почти две недели назад. После ДТП он впал в кому. А 30 ноября сердце одного из самых богатых жителей России остановилось.

Как сообщает LIFE SHOT, компания Обретецкого "Магнат Трейд Энтерпрайз" является одним из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter & Gamble. Кроме того, он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.

В последние годы Обретецкий вместе с семьей жил в Англии. После смерти у него остались супруга и дети.

Коллеги характеризируют его как "человека разносторонних интересов".

В Лондоне погиб российский миллиардер: не дошел до дома пару метров

Дмитрий Обретецкий (фото: LIFE SHOT)

Ранее мы писали о том, что в Лондоне от "передоза" умерла 17-летняя дочь российского богача.

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