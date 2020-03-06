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Російському олігархові діагностували рак крові

STYLERПерсони    06.03.2020 - 17:24
Російському олігархові діагностували рак крові
Олег Тіньков (фото: wikimedia)

Олег Тіньков зізнався в невиліковній хворобі

Олегу Тінькову діагностували рак крові. Про це розповів сам російський олігарх, пишуть росЗМІ. Мільярдер заявив, що буде боротися за життя, попри страшний діагноз.

Гостра форма лейкемії була виявлена у Тінькова в жовтні 2019 року. З тих пір він пройшов кілька курсів хіміотерапії.

"Мені доводилося в житті боротися за себе і за свою справу, але зараз я буду боротися за головне - за саме життя", - заявив Тіньков.

Олегу Тінькову 52 роки, він народився в сім'ї швачки і шахтаря в Кемеровській області. Олігарх входить в список найбагатших людей Росії. У 2017 році займав 79-е місце зі статком 1,2 мільярда доларів.

Бізнесмен відомий як засновник мережі магазинів побутової техніки "Техношок", заводів "Дар'я", які виробяли заморожені напівфабрикати, пивоварної компанії і мережі ресторанів "Тінькофф". Під його музичним лейблом "Шок Records" вийшов перший альбом групи "Ленінград". Тіньков є засновником і головою Ради директорів "Тінькофф Банку".

Тіньков зазначив, що не хотів розповідати про діагноз, але його мовчання у світлі ініційованого США судового процесу "викликало деякі питання і спекуляції". Він розповів, що кілька років тому відійшов від оперативного ведення бізнесу, яким зараз керує відмінна команда.

Нагадаємо, що Тіньков зараз в Лондоні, там розглядається питання про його екстрадицію в США, де його звинувачують у шахрайстві з податками. Олігарх, за версією обвинувачів, приховав один мільярд доларів доходів у 2013 році від американського уряду.

Раніше ми писали, що у Лондоні трагічно загинув російський мільярдер.

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