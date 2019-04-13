Ломаченко в бою против Кроллы получил травму

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Завтра украинский чемпион пройдет обследования в больнице

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко во время боя против британца Энтони Кроллы получил травму запястья. Об этом сообщается на Facebook-странице украинского боксера.

Отмечается, что у Ломаченко подозрение на перелом руки. Завтра, 14 апреля, он пройдет обследования в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления.

"Я сломал руку. Последним ударом сломал. Это нехорошо. Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это нехорошо, потому что это время. Шесть, восемь недель может уйти, посмотрим", - сказал Ломаченко в комментарии EsNews.

Василий Ломаченко в интервью ESNEWS подтвердил, что сломал руку во время нокаута. Завтра украинский чемпион пройдет обследования в больнице, чтобы определить тяжесть травмы и сроки восстановления. Опубліковано Vasiliy Lomachenko / Василим Ломаченком Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Напомним, в прошлом году Ломаченко сделали операцию на правом плече, из-за чего он выбыл на длительный срок. Василий получил травму во время боя с Хорхе Линаресом.