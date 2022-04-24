UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском детсаду смелая мать вступила в бой с "зомби"-воспитателями (видео)

В России женщина не побоялась снять нацистскую символику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одном из российских детсадов в Туле воспитатели украсили детский сад символикой Z. Мать одного из воспитанников детского учреждения не побоялась и собственноручно ее сняла.

Об этом сообщается в сети на опубликованном видео.

Детали происшествия

Молодая мама сорвала знаки Z с окон сада. Она пришла в здание и сообщила, что имеет полное право пройти в группу, где находится ее ребенок. Работники же назвали этот акт "осквернением государственного символа". Женщина же не побоялась и назвала это "осквернением детского сада".

Она поинтересовалась, решены ли все проблемы учреждения раз руководство занялось пропагандой.

На россиянку незамедлительно составили протокол за дискредитацию действий ВС РФ и оштрафовали на 48 тыс. рублей (приблизительно 12 тысяч гривен).

Как мы ранее сообщали, в России даже детям начинают закладывать в головы, что война в Украине - это правильно. Так, в одном из городов РФ такие "образовательные занятия" провели в детском саду.

Читайте РБК-Украина в Google News
детский сад