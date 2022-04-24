В российском детсаду смелая мать вступила в бой с "зомби"-воспитателями (видео)

Детали происшествия

Молодая мама сорвала знаки Z с окон сада. Она пришла в здание и сообщила, что имеет полное право пройти в группу, где находится ее ребенок. Работники же назвали этот акт "осквернением государственного символа". Женщина же не побоялась и назвала это "осквернением детского сада".

Она поинтересовалась, решены ли все проблемы учреждения раз руководство занялось пропагандой.

На россиянку незамедлительно составили протокол за дискредитацию действий ВС РФ и оштрафовали на 48 тыс. рублей (приблизительно 12 тысяч гривен).