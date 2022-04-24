У російському дитсадку смілива мати вступила в бій з "зомбі"-вихователями (відео)

Деталі події

Молода мама зірвала знаки Z з вікон саду. Вона прийшла в будівлю і повідомила, що має повне право пройти в групу, де знаходиться її дитина. Працівники ж назвали цей акт "оскверненням державного символу". Жінка ж не побоялася і назвала це "оскверненням дитячого садка".

Вона поцікавилася, чи вирішені всі проблеми установи раз керівництво зайнялося пропагандою.

На росіянку негайно склали протокол за дискредитацію дій ЗС РФ і оштрафували на 48 тис. рублів(приблизно 12 тисяч гривень).