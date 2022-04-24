У російському дитсадку смілива мати вступила в бій з "зомбі"-вихователями (відео)
В одному з російських дитсадків в Тулі вихователі прикрасили дитячий сад символікою Z. Мати одного з вихованців дитячого закладу не побоялася і власноруч її зняла.
Про це повідомляється в мережі на опублікованому відео.
Деталі події
Молода мама зірвала знаки Z з вікон саду. Вона прийшла в будівлю і повідомила, що має повне право пройти в групу, де знаходиться її дитина. Працівники ж назвали цей акт "оскверненням державного символу". Жінка ж не побоялася і назвала це "оскверненням дитячого садка".
Вона поцікавилася, чи вирішені всі проблеми установи раз керівництво зайнялося пропагандою.
На росіянку негайно склали протокол за дискредитацію дій ЗС РФ і оштрафували на 48 тис. рублів(приблизно 12 тисяч гривень).
Як ми раніше повідомляли, в Росії навіть дітям починають закладати в голови, що війна в Україні - це правильно. Так, в одному з міст РФ такі "освітні заняття" провели в дитячому садку.