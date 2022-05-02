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Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)

Новина українською →
Херсон, Понедельник 02 мая 2022 16:10
Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото) Федя Букер странным образом попал в оккупированный Херсон (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Российский рэпер Федя Букер, он же Федор Игнатьев, приехал в оккупированный войсками РФ украинский город Херсон, чтобы раздать людям гуманитарку.

Об этом сам исполнитель рассказал в своем Instagram.

Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)

Федя Букер и Александр Фарсайт (фото: instagram.com/fedyabooker)

"27 апреля я должен был ехать в отпуск во Владикавказ, но вместо этого поехал на войну. В Херсон, украинский город, занятый российской армией", - написал он.

По словам артиста, он решил "доставить собранные благотворительными пожертвованиями для жителей лекарства на 1,5 миллиона рублей в Херсон и Мариуполь, и эвакуировать четырех человек: семью с ребенком и пожилую женщину".

Также исполнитель, которого подозревают в лояльности к Путину, якобы хочет "помочь создать в Херсон стабильный гуманитарный коридор, через который смогут получить помощь те, кто не хочет (или не может) покинуть свой дом".

Кстати, куда именно Букер и его российские друзья помогли "эвакуировать" людей из Херсона - он не уточнил.

Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)

Федя Букер привез гуманитарку в Херсон (фото: instagram.com/fedyabooker)

Федор написал, что в Херсоне "тревожно и страшно".

"Разбитые взрывами снарядов дороги, вывернутые здания и сгоревшая техника - это тревожно. Засыпать под артиллерийскую канонаду - это тревожно. 12 "градов" и 2 "Точки У", выпущенные по городу, в котором вы ночуете - это страшно. Когда одна из "Точек У" на парашюте прилетает в соседнее от вас здание почты - это очень страшно", - добавил он.

Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)

Федя Букер в Херсоне (фото: instagram.com/fedyabooker)

При этом он и словом не обмолвился о том, что Россия оккупировала Херсон, и что именно российские военные держат в страхе местных жителей, похищая и убивая мирных людей.

Более того, коллега Букера - московский режиссер Александр Фарсайт, который вместе с рэпером приехал из на оккупированную украинскую территорию, вещает своим подписчикам, что "ВСУ обстреливает Херсон"...

Российский рэпер-противник войны хвастается раздачей гуманитарки в оккупированном Херсоне (фото)

Российские "деятели культуры" понаехали в оккупированный Херсон (фото: instagram.com/ledaomega)

Кстати, каким образом российские либеральные "деятели культуры" попали на оккупированные территории - неизвестно. Скорее всего, они пересекли украинскую границу с Крыма.

Таким образом, Федя Букер и Александр Фарсайт нарушили законодательство Украины и рано или поздно ответят за это.

Напомним, что 18-летняя дочь Меладзе уехала из Украины и рассказала о дальнейших планах.

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