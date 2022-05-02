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Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)

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Херсон, Понеділок 02 травня 2022 16:10
Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото) Федя Букер дивним чином потрапив в окупований Херсон (колаж: Styler)
Автор: Styler

Російський репер Федя Букер, він же Федір Ігнатьєв, приїхав в окуповане військами РФ українське місто Херсон, щоб роздати людям гуманітарку.

Про це сам виконавець розповів у своєму Instagram.

Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)

Федя Букер і Олександр Фарсайт (фото: instagram.com/fedyabooker)

"27 квітня я повинен був їхати у відпустку до Владикавказа, але замість цього поїхав на війну. У Херсон, українське місто, зайняте російською армією", - написав він.

За словами артиста, він вирішив "доставити зібрані благодійними пожертвами для жителів ліки на 1,5 мільйона рублів в Херсон і Маріуполь, і евакуювати чотирьох людей: сім'ю з дитиною і літню жінку".

Також виконавець, якого підозрюють у лояльності до Путіна, нібито хоче "допомогти створити в Херсон стабільний гуманітарний коридор, через який зможуть отримати допомогу ті, хто не хоче (або не може) покинути свій дім".

До речі, куди саме Букер і його російські друзі допомогли "евакуювати" людей з Херсона - він не уточнив.

Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)

Федя Букер привіз гуманітарку в Херсон (фото: instagram.com/fedyabooker)

Федір написав, що в Херсоні "тривожно і страшно".

"Розбиті вибухами снарядів дороги, вивернуті будівлі і згоріла техніка - це тривожно. Засинати під артилерійську канонаду - це тривожно. 12 "градів" і 2 "точки У", випущені по місту, в якому ви ночуєте - це страшно. Коли одна з "точок У" на парашуті прилітає в сусідню від вас будівлю пошти - це дуже страшно", - додав він.

Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)

Федя Букер в Херсоні (фото: instagram.com/fedyabooker)

При цьому він і словом не обмовився про те, що Росія окупувала Херсон, і що саме російські військові тримають в страху місцевих жителів, викрадаючи і вбиваючи мирних людей.

Більш того, колега Букера - московський режисер Олександр Фарсайт, який разом з репером приїхав з на окуповану українську територію, віщає своїм підписникам, що "ЗСУ обстрілює Херсон"...

Російський репер-противник війни хвалиться роздачею гуманітарки в окупованому Херсоні (фото)

Російські "діячі культури" понаїхали в окупований Херсон (фото: instagram.com/ledaomega)

До речі, яким чином російські ліберальні "діячі культури" потрапили на окуповані території - невідомо. Швидше за все, вони перетнули український кордон із Криму.

Таким чином, Федя Букер та Олександр Фарсайт порушили законодавство України і рано чи пізно відповідатимуть за це.

Нагадаємо, що 18-річна дочка Меладзе поїхала з України і розповіла про подальші плани.

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