Российский привкус: в школах могут отменить медали "за успехи в учебе"

История школьного медального "золота"

Традиция награждать такими медалями выпускников заведений общего среднего образования Украины - не украинская. Она пришла из Российской империи, когда в 1828 году впервые было введено награждение выпускников гимназий, уездных и приходских училищ медалями.

С 1917 года большевиками такие медали были отменены, но в 1945 году руководитель СССР Сталин вернул практику.

После восстановления в 1991 году независимости в Украине решили не отказываться от российско-имперской традиции награждение "золотыми" и "серебряными" медалями. С той лишь разницей, что чуть изменили название.

Так, "золотая", которая была в бывшем СССР и называлась "За особые успехи в обучении", стала называться "За высокие достижения в обучении".

А "серебряная", которая называлась "За успехи в учебе", стала именоваться "За достижения в обучении".

"Но сущность медалей от смены названий не изменилась. Я эту сущность еще в 2012 г. в одной из своих статей назвал "липовой". Потому что был хорошо известен механизм награждения и результаты ВНО первых лет не дали возможность многим соискателям эти медали получить. С момента написания этой статьи прошло десять лет, но ситуация практически не изменилась", - пишет Ликарчук.

Почему хотят отказаться от "старых" медалей

В 2022 году в Киевской области, по данным чиновников, 694 выпускников школ стали медалистами, хотя, как обращает внимание профессор, из-за пандемии коронавируса и карантина, а также полномасштабной войны РФ против Украины, фактически два года "нормального" обучения у учеников не было.

"О том, что от школьных медалей давно нужно отказаться, в нормальных педагогических коллективах и здоровых родительских сообществах речь идет давно. Но, очевидно, ментальная тоска по советско-российским традициям этого сделать не дает. Так что очевидно, что сейчас пришло время", - убежден доктор педагогических наук.

Какая альтернатива

Ликарчук считает, что отказываться от награждения прилежных выпускников школ не нужно, но украинское школьное образование должно иметь свою национальную систему знаков отличия за успехи в учебе.

Пока не озвучиваются варианты относительно альтернативы, но главное, убежден профессор, чтобы не было связи с "имперско-российско-сталинскими традициями".

"Школьное медальное золото-серебро с липовым российским привкусом должно остаться в истории. Навсегда", - подчеркивает он.