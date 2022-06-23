Російський присмак: в школах можуть скасувати медалі "за успіхи у навчанні"

Історія шкільного медального "золота"

Традиція нагороджувати такими медалями випускників закладів загальної середньої освіти України - не українська. Вона прийшла з Російської імперії, коли в 1828 році вперше було введено нагородження випускників гімназій, повітових і парафіяльних училищ медалями.

З 1917 року більшовиками такі медалі були скасовані, але в 1945 році керівник СРСР Сталін повернув практику.

Після відновлення в 1991 році незалежності в Україні вирішили не відмовлятися від російсько-імперської традиції нагородження "золотими" і "срібними" медалями. З тією лише різницею, що трохи змінили назву.

Так, "золота", яка була в колишньому СРСР і називалася "За особливі успіхи у навчанні", стала називатися "За високі досягнення у навчанні".

А "срібна", яка мала назву "За успіхи у навчанні", стала йменуватися "За досягнення у навчанні".

"Але сутність медалей від зміни назв не змінилася. Я цю сутність іще у 2012 р. в одній зі своїх статей назвав "липовою". Бо був добре відомий механізм нагородження та і результати ЗНО перших років не дали можливість багатьом претендентам ці медалі отримати. З часу написання цієї статті пройшло десять років, але ситуація практично не змінилася", - пише Лікарчук.

Чому хочуть відмовитися від "старих" медалей

У 2022 році в Київській області, за даними чиновників, 694 випускників шкіл стали медалістами, хоча, як звертає увагу професор, через пандемію коронавірусу і карантин, а також повномасштабну війну РФ проти України, фактично два роки "нормального" навчання в учнів не було.

"Про те, що від шкільних медалей давно потрібно відмовитися, у нормальних педагогічних колективах та здорових батьківських спільнотах, мова йде давно. Але, вочевидь, ментальна туга за совєтсько-російськими традиціями цього зробити не дає. Тож очевидно, що зараз час настав", - переконаний доктор педагогічних наук.

Яка альтернатива

Лікарчук вважає, що відмовлятися від нагородження старанних випускників шкіл не потрібно, але українська шкільна освіта повинна мати свою національну систему відзнак за успіхи в навчанні.

Поки не озвучуються варіанти щодо альтернативи, та головне, переконаний професор, щоб не було зв'язку з "імперсько-російсько-сталінськими традиціями".

"Шкільне медальне золото-срібло з липовим російським присмаком повинно залишитися в історії. Назавжди", - наголошує він.