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Российский миллиардер Тиньков сбежал из России после критики Путина: "я боюсь за свою семью"

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 17:36
Российский миллиардер Тиньков сбежал из России после критики Путина: "я боюсь за свою семью" Фото: Олег Тиньков покинул Россию (life ru)
Автор: Анна Шиканова

Российский миллиардер Олег Тиньков покинул Россию и выехал в Италию. Сейчас он с семьей находится в Тоскане и верит в то, что в этой стране он получит защиту.

Об этом сообщает издание Corriere.it.

Олег Тиньков опубликовал на своей странице в Instagram 19 апреля пост, в котором осудил действия России и агрессию против Украины. На следующий день в банк "Тинькофф" позвонили из администрации президента РФ Путина и пригрозили национализировать банк, если они не разорвут связи с Олегом Тиньковым.

Российский миллиардер Тиньков сбежал из России после критики Путина: &quot;я боюсь за свою семью&quot;

Скриншот

35% акций TCS Group Holding (главной структуры российской группы "Тинькофф") - у миллиардера выкупила группа "Интеррос" Владимира Потанина.

"Я не могу обсуждать цену. Это состояние заложника - ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров. Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", - сообщил Тиньков.

54-летний Олег Тиньков – входит в 15 самых богатейших людей России. Несколько лет назад у него диагностировали лейкемию, и он немного отошел от ведения дел, чтобы восстановить здоровье.

После открытой критики российского правительства он вынужден был уехать и как признается сам бизнесмен – он боится за жизнь своих родных.

"Я не боюсь за себя. После болезни меня не сильно пугает риск потерять жизнь, я теперь смотрю на вещи по-другому. Но я очень боюсь за свою семью, но не выразить свое мнение по поводу правительства, я тоже не мог", - говорит Тиньков.

Он объяснил, что доверяет итальянским спецслужбам и поэтому уверен, что именно в этой стране он получит безопасность для себя и своей семьи.

Тоскана стала для миллиардера вторым домом, так как он лечился в местной больнице от лейкемии. Как признается Тиньков, в этом месте к нему отношение не изменилось даже после вторжения.

А вот с банками в Италии были проблемы у его супруги. Ее счета заблокировали на 15 дней, и она не смогла платить сотрудникам своей компании. У супруги Тинькова – отель в Форте-дей-Марми. Генеральный директор этого отеля – гражданин Украины. В этом отеле также принимают и украинских беженцев.

Жена Тинькова – латышка, но с российским паспортом. И она также выступила против войны.

А сегодня Тиньков разместил на своей странице в Instagram еще один пост в котором он попрощался с Россией.

"Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с нуля! В пике, мое состояние Форбс оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и В коррупционной и архаичной России, можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса!" – написал миллиардер.

Он добавил, что ему жаль, что Россия так низко пала и признал, что он потерял все, кроме самого главного – души.

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся и вышла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови – лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечении режима... Я скажу так: "Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка". Я потерял все, но я не потерял Душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей…" – пишет Тиньков.

Российский миллиардер Тиньков сбежал из России после критики Путина: &quot;я боюсь за свою семью&quot;Скриншот

Стоит отметить, что Тиньков впервые высказался против войны еще 28 февраля.

А также российский олигарх Тиньков призвал Запад дать возможность Путину выйти из войны в Украине.

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Российская Федерация Олег Тиньков миллиардеры олигарх
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