ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російський мільярдер Тиньков втік з Росії після критики Путіна: "я боюся за свою сім'ю"

Новость на русском →
Вівторок 03 травня 2022 17:36
Російський мільярдер Тиньков втік з Росії після критики Путіна: "я боюся за свою сім'ю" Фото: Олег Тиньков покинув Росію (life ru)
Автор: Анна Шиканова

Російський мільярдер Олег Тиньков покинув Росію і виїхав до Італії. Зараз він з сім'єю знаходиться в Тоскані та вірить в те, що в цій країні він отримає захист.

Про це повідомляє видання Corriere.it.

Олег Тиньков опублікував на своїй сторінці в Instagram 19 квітня пост, в якому засудив дії Росії та агресію проти України. На наступний день в банк "Тінькофф" подзвонили з Адміністрації президента РФ Путіна і пригрозили націоналізувати банк, якщо вони не розірвуть зв'язки з Олегом Тиньковим.

Російський мільярдер Тиньков втік з Росії після критики Путіна: &quot;я боюся за свою сім'ю&quot;

Скріншот

35% акцій TCS Group Holding (головної структури російської групи "Тінькофф") - у мільярдера викупила група "Інтеррос" Володимира Потаніна.

"Я не можу обговорювати ціну. Цей стан заручника - ти береш те, що тобі пропонують, без переговорів. Вони змусили мене продати її через мої заяви. Продав за копійки", - повідомив Тиньков.

54-річний Олег Тиньков - входить в 15 найбагатших людей Росії. Кілька років тому у нього діагностували лейкемію, і він трохи відійшов від ведення справ, щоб відновити здоров'я.

Після відкритої критики російського уряду він змушений був виїхати і як зізнається сам бізнесмен - він боїться за життя своїх рідних.

"Я не боюся за себе. Після хвороби мене не сильно лякає ризик втратити життя, я тепер дивлюся на речі по-іншому. Але я дуже боюся за свою сім'ю, але не висловити свою думку з приводу уряду, я теж не міг", - говорить Тиньков.

Він пояснив, що довіряє італійським спецслужбам і тому впевнений, що саме в цій країні він отримає безпеку для себе і своєї сім'ї.

Тоскана стала для мільярдера другою домівкою, оскільки він лікувався в місцевій лікарні від лейкемії. Як зізнається Тиньков, в цьому місці до нього ставлення не змінилося навіть після вторгнення.

А ось з банками в Італії були проблеми у його дружини. Її рахунки заблокували на 15 днів, і вона не змогла платити співробітникам своєї компанії. У дружини Тинькова - готель у Форте-дей-Мармі. Генеральний директор цього готелю - громадянин України. У цьому готелі також приймають і українських біженців.

Дружина Тинькова - латишка, але з російським паспортом. І вона також виступила проти війни.

А сьогодні Тиньков розмістив на своїй сторінці в Instagram ще один пост в якому він попрощався з Росією.

"Прощай Тінькофф Банк, прощай Росія. У мене не залишилося нічого в Росії. І це погано, для Росії. Я був один з небагатьох, хто зумів всупереч, а не завдяки режиму побудувати 4 різних бізнеса з нуля! У піку, мій статок Форбс оцінював $9,4 млрд. І я пишався, але не сумою, а тим, що і в корупційній і архаїчній Росії, можна побудувати чесний, вільний і американський тип бізнесу!"- написав мільярдер.

Він додав, що йому шкода, що Росія так низько впала і визнав, що він втратив все, крім найголовнішого – душі.

"Шкода, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Немає Росії, була та вся І вийшла. А Погрози мені особисто, людині, яка бореться з важким раком крові – лейкемією, бажання покарати всього лише за думку, Моя чесна думка, говорить про остаточне розлюднення режиму... Я скажу так:"жоден мільярд/мільйон не коштує сльози дитини". Я втратив все, але я не втратив Душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян і дітей..." – пише Тиньков.

Російський мільярдер Тиньков втік з Росії після критики Путіна: &quot;я боюся за свою сім'ю&quot;Скріншот

Варто відзначити, що Тиньков вперше висловився проти війни ще 28 лютого.

А також російський олігарх Тиньков закликав Захід дати можливість Путіну вийти з війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Олег Тиньков миллиардеры олигарх
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)