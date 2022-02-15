ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский актер Валерий Николаев угодил в психбольницу: что не так с "Буржуем"?

Новина українською →
Россия, Вторник 15 февраля 2022 16:32
Российский актер Валерий Николаев угодил в психбольницу: что не так с "Буржуем"? Фото: Валерий Николаев (facebook.com/svetskayahronika)
Автор: Роман Мирончук

Валерий Николаев из "День рождения Буржуя" попал в спецприемник, где он вел себя крайне неадекватно, поэтому его увезли в психиатрическую больницу.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также появилась информация о том, что 56-летнего актера в спецприемнике облил кипятком уроженец Таджикистана, и у него теперь 40% ожогов тела.

Общественные наблюдатели в психбольнице осмотрели Николаева и заявили, что у него на руках есть несколько ссадин, а также небольшое покраснение левого века, но об ожогах речи не идет.

По данным инсайдера, Николаев будет находится в больнице несколько дней, пока его состояние не стабилизируется.

После этой новости, украинская актриса Эвелина Бледанс рассказала, как ранее работала с Николаевым и уже тогда замечала за ним странности.

"Никогда не забуду, как он сорвал съемки фестиваля цирка "Идол", который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался на сцену и вел себя абсолютно неадекватно", - заявила Эвелина.

Но, по ее словам, самый неприятный случай был во время съемок шоу "Человек-невидимка". Тогда Николаев выпивал алкоголь, ругался и хамил.

Актриса также выразила надежу на то, что врачи смогут помочь Николаеву и отметила, что ей очень жаль своего коллегу по цеху.

Напомним, звезда "Папика" Дарья Петрожицкая купила квартиру в Киеве.

Мы также писали о том, что умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Корниенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация актер
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022