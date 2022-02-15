Российский актер Валерий Николаев угодил в психбольницу: что не так с "Буржуем"?

Валерий Николаев из "День рождения Буржуя" попал в спецприемник, где он вел себя крайне неадекватно, поэтому его увезли в психиатрическую больницу.

Также появилась информация о том, что 56-летнего актера в спецприемнике облил кипятком уроженец Таджикистана, и у него теперь 40% ожогов тела.

Общественные наблюдатели в психбольнице осмотрели Николаева и заявили, что у него на руках есть несколько ссадин, а также небольшое покраснение левого века, но об ожогах речи не идет.

По данным инсайдера, Николаев будет находится в больнице несколько дней, пока его состояние не стабилизируется.

После этой новости, украинская актриса Эвелина Бледанс рассказала, как ранее работала с Николаевым и уже тогда замечала за ним странности.

"Никогда не забуду, как он сорвал съемки фестиваля цирка "Идол", который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался на сцену и вел себя абсолютно неадекватно", - заявила Эвелина.

Но, по ее словам, самый неприятный случай был во время съемок шоу "Человек-невидимка". Тогда Николаев выпивал алкоголь, ругался и хамил.

Актриса также выразила надежу на то, что врачи смогут помочь Николаеву и отметила, что ей очень жаль своего коллегу по цеху.