UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон: что он там забыл

Сергей Гармаш приехал в Херсон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российский актер Сергей Гармаш решил посетить временно оккупированный Херсон, который нагло захватили россияне. Сам артист родился в этом городе, но всячески поддерживает войну в Украине и является поклонником Владимира Путина.

О его прибытии в Херсон сообщили ряд российских СМИ.

Зачем Гармаш приехал в Херсон

"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра", - сообщил глава оккупационной "областной администрации" Владимир Сальдо.

Гармаш якобы собирается восстанавливать работу Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, в котором начинал свою актерскую карьеру.

Отметим, что 63-летний актер – уроженец Херсона, а закончил он Днепропетровское театральное училище.

В 2008 году именно этот театр подвал кандидатуру Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона и он это звание получил. Как не цинично бы это звучало сейчас, но тогда Гармаш получил это звание.

Что говорил ранее Гармаш

Гармаш в своих интервью постоянно заявлял, что он вне политики, потому что каждый должен заниматься "своим делом".

Он также ни сказал ни единого слова про оккупацию своего родного города. А вот на встречах с Путиным актер замечен неоднократно. Судя по всему, ему по душе вся та жестокость, которую воплощает путинский режим.

Сергей Гармаш поддерживает Путина (фото: ria.ru)

Гармаш снимался в таких фильмах, как: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.

Как мы ранее писали, Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина.

Кстати, по Львову прогулялся еще один знаменитый актер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон