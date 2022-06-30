Российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон: что он там забыл

Зачем Гармаш приехал в Херсон

"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра", - сообщил глава оккупационной "областной администрации" Владимир Сальдо.

Гармаш якобы собирается восстанавливать работу Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, в котором начинал свою актерскую карьеру.

Отметим, что 63-летний актер – уроженец Херсона, а закончил он Днепропетровское театральное училище.

В 2008 году именно этот театр подвал кандидатуру Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона и он это звание получил. Как не цинично бы это звучало сейчас, но тогда Гармаш получил это звание.

Что говорил ранее Гармаш

Гармаш в своих интервью постоянно заявлял, что он вне политики, потому что каждый должен заниматься "своим делом".

Он также ни сказал ни единого слова про оккупацию своего родного города. А вот на встречах с Путиным актер замечен неоднократно. Судя по всему, ему по душе вся та жестокость, которую воплощает путинский режим.

Сергей Гармаш поддерживает Путина (фото: ria.ru)

Гармаш снимался в таких фильмах, как: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.