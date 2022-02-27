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Российских военных застукали за мародерством в продуктовом магазине Тростянца (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Российские военные занимаются мародерством в городе Тростянец Сумской области. За этим занятием они попались на видео скрытой камеры одного из закрытых маркетов города.

Видео появилось в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах группа из военных в форме бродит по магазину, запасаясь "провиантом".

Также в одном из местных Telegram-каналов показали результаты недавнего обстрела города.

На кадрах - неразорвавшийся снаряд на одной из улиц города.

Ранее мы писали, что российские военные в форме ограбили отделение ПриватБанка.

Также в ОДА сообщили, что под Сумами российские танки расстреляли автобус с гражданскими.

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