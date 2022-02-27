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Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Російські військові займаються мародерством у місті Тростянець Сумської області. За цим заняттям вони попалися на відео прихованої камери одного із закритих маркетів міста.

Відео з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах група з військових у формі бродить по магазину, запасаючись "провіантом".

Також в одному з місцевих Telegram-каналів показали результати нещодавнього обстрілу міста.

На кадрах - снаряд, що не розірвався, на одній з вулиць міста.

Раніше ми писали, що російські військові у формі пограбували відділення ПриватБанку.

Також в ОДА повідомили, що під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними.

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СумиВторгнення Росії до України