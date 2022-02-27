Оккупанты в форме ограбили отделение Приватбанка под Херсоном и попали на видео
Коллаж РБК-Украина: Российские военные ограбили отделение ПриватБанка
Российские военные в форме ворвались в отделение ПриватБанка на Херсонщине и нагло ограбили его.
Об этом сообщил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в Facebook.
По словам Сульжика, инцидент произошел в пгт Верхний Рогачик в отделении банка по адресу вул. Владычанского, 2.
На кадрах видно, что военные в форме выносят сейф из отделения Приватбанка.
Украинцы оставляют едкие комментарии под публикацией
- Несут просветление…
- Если кассиры успели выполнить протокол НБУ, то им там будет "кукиш"
- Твари
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Также сообщалось, что украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова".