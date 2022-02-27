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Оккупанты в форме ограбили отделение Приватбанка под Херсоном и попали на видео

Новина українською →
Херсонська область, Воскресенье 27 февраля 2022 10:56
Оккупанты в форме ограбили отделение Приватбанка под Херсоном и попали на видео Коллаж РБК-Украина: Российские военные ограбили отделение ПриватБанка
Автор: Светлана Мащенко

Российские военные в форме ворвались в отделение ПриватБанка на Херсонщине и нагло ограбили его.

Об этом сообщил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в Facebook.

По словам Сульжика, инцидент произошел в пгт Верхний Рогачик в отделении банка по адресу вул. Владычанского, 2.

На кадрах видно, что военные в форме выносят сейф из отделения Приватбанка.

Украинцы оставляют едкие комментарии под публикацией

  • Несут просветление…
  • Если кассиры успели выполнить протокол НБУ, то им там будет "кукиш"
  • Твари

Ранее мы писали, что российский военковый сделал селфи-видео, на котором радуется обстрелам из "Градов" Мариуполя.

Также сообщалось, что украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова".

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