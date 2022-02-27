Российских военных застукали за мародерством в продуктовом магазине Тростянца (видео)
Скриншот видео: Российские военные занимаются мародерством в магазинах
Российские военные занимаются мародерством в городе Тростянец Сумской области. За этим занятием они попались на видео скрытой камеры одного из закрытых маркетов города.
Видео появилось в местных Telegram-каналах.
На опубликованных кадрах группа из военных в форме бродит по магазину, запасаясь "провиантом".
Также в одном из местных Telegram-каналов показали результаты недавнего обстрела города.
На кадрах - неразорвавшийся снаряд на одной из улиц города.
Ранее мы писали, что российские военные в форме ограбили отделение ПриватБанка.
Также в ОДА сообщили, что под Сумами российские танки расстреляли автобус с гражданскими.