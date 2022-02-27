ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео)

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 27 лютого 2022 13:52
Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео) Скріншот відео: російські військові займаються мародерством в магазинах
Автор: Світлана Мащенко

Російські військові займаються мародерством у місті Тростянець Сумської області. За цим заняттям вони попалися на відео прихованої камери одного із закритих маркетів міста.

Відео з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах група з військових у формі бродить по магазину, запасаючись "провіантом".

Також в одному з місцевих Telegram-каналів показали результати нещодавнього обстрілу міста.

На кадрах - снаряд, що не розірвався, на одній з вулиць міста.

Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео)Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео)

Раніше ми писали, що російські військові у формі пограбували відділення ПриватБанку.

Також в ОДА повідомили, що під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вторгнення Росії до України
LITE
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну