Російських військових застукали за мародерством у продуктовому магазині Тростянця (відео)
Скріншот відео: російські військові займаються мародерством в магазинах
Російські військові займаються мародерством у місті Тростянець Сумської області. За цим заняттям вони попалися на відео прихованої камери одного із закритих маркетів міста.
Відео з'явилося в місцевих Telegram-каналах.
На опублікованих кадрах група з військових у формі бродить по магазину, запасаючись "провіантом".
Також в одному з місцевих Telegram-каналів показали результати нещодавнього обстрілу міста.
На кадрах - снаряд, що не розірвався, на одній з вулиць міста.
Раніше ми писали, що російські військові у формі пограбували відділення ПриватБанку.
Також в ОДА повідомили, що під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними.