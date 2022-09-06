Российских туристок выселили из отеля в Грузии: "гостеприимны только с нормальными людьми"

По словам туристки из РФ Анны, поездка в Грузию стало ее самым коротким путешествием за границу. Так, она с подругой прибыла в эту страну на такси из Владикавказа, куда летела из Екатеринбурга на самолете.

В Тбилиси они поселились в отель, забронированный на сутки, так как планировали посетить и другие города Грузии. Когда же передумали и захотели остаться в гостинице еще на один день, администрация заведения ответила им отказом.

"Нам сразу сказали: "Это последняя ночь, когда вы здесь находитесь. Мест у нас нет". Хотя на самом деле отель был полупустой", - рассказывает россиянка.

На следующий день, говорит Анна, их должны были выселить в 12:00, но работники отеля пришли в номер утром, чтобы спровадить посетителей.

Также путешественница добавила, что из гостиницы вместе с ними также выселили и двух мужчин из Дагестана, которые приехали в Тбилиси по делам.

"Мы были в шоке. Казалось, что грузины - гостеприимный народ. Но, как ответила мне на это сотрудница отеля, они гостеприимны только "с нормальными людьми". То есть мы, видимо, ненормальные", ﻿﻿- сетует Анна.

Но злоключения туристки не закончились одним выселением из гостиницы - поймать такси для гражданок РФ стало настоящим квестом, и сразу несколько водителей сообщили им, что "россиян они не возят".

В итоге с энной попытки их согласился подвезти мужчина лет 50, который рассказал, что "молодежь сейчас действительно плохо относится к россиянам" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россиянка также утверждает, что по пути обратно в Россию обнаружила пропажу денег из сумочки - около 15 тысяч рублей, и подозревает, что "их украли именно в отеле", хотя доказательств никаких нет.

Туристка добавила, что приняла для себя решение больше никогда не ездить в Грузию.