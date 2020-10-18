Российские звезды высмеяли Лукашенко: уходить надо с честью

Александр Лукашенко (фото: static kremlin.ru)

Александр Лукашенко стал "героем" новой песни Тимати и Егора Крида

Александр Лукашенко стал объектом насмешек со стороны популярных российских рэперов Тимати и Егора Крида, которые раскритиковали президента Беларуси в своей новой песне.

Клип на трек "Звездопад" уже набрал в YouTube более 5 миллионов просмотров, а в Украине стоит первым в трендах видео-хостинга.

Артисты посвятили Лукашенко несколько строк в композиции, упомянув о знаменитом "автоматном рейде" президента без обоймы в разгар протестов в Минске 23 августа.

Кроме того, музыканты также указали на важность умения уходить вовремя, недвусмысленно намекнув на то, что Лукашенко слишком задержался в кресле главы государства.

В песне это передано такими словами (в клипе фраза звучит с 2:58 минуты):

"...Уходить надо с честью, а не как вон усатый:

Автомат без обоймы. На орбиту с батута

Звезды падают с неба, не надев парашюта..."

Видео: Тимати vs Егор Крид - "Звездопад"

Стоит отметить, что Тимати и Егора Крида до этого частенько приглашали на концерты в Беларусь. Когда артисты снова смогут там выступить после трека с "посвящением" Лукашенко, сказать сложно.

Ранее сообщалось, что в сети стало вирусным видео конфуза на инаугурации Лукашенко из-за ляпа диктора о "красной руке" на Конституции.

Напомним также, что летом украинская артистка призналась в любви Лукашенко на митинге в Минске, вызвав массу критики в сети.