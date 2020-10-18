Російські зірки висміяли Лукашенка: йти треба з честю

Олександр Лукашенко (фото: static kremlin.ru)

Олександр Лукашенко став "героєм" нової пісні Тіматі та Єгора Кріда

Олександр Лукашенко став об'єктом насмішок з боку популярних російських реперів Тіматі та Єгора Кріда, які розкритикували президента Білорусі у своїй новій пісні.

Кліп на трек "Звездопад" вже набрав на YouTube понад 5 мільйонів переглядів, а в Україні стоїть першим в трендах відео-хостингу.

Артисти присвятили Лукашенку кілька рядків у композиції, згадавши про знаменитий "автоматний рейд" президента без обойми в розпал протестів у Мінську 23 серпня.

Крім того, музиканти також вказали на важливість уміння йти вчасно, недвозначно натякнувши на те, що Лукашенко занадто затримався в кріслі глави держави.

В пісні це передано такими словами (в кліпі фраза звучить з 2:58 хвилини):

"...Уходить надо с честью, а не как вон усатый:

Автомат без обоймы. На орбиту с батута

Звезды падают с неба, не надев парашюта..."

Відео: Тіматі vs Єгор Крід - "Звездопад"

Варто зазначити, що Тіматі та Єгора Кріда до цього частенько запрошували на концерти в Білорусь. Коли артисти знову зможуть там виступити після треку з "присвятою" Лукашенку, сказати складно.

Раніше повідомлялося, що в мережі стало вірусним відео конфузу на інавгурації Лукашенка через ляп диктора про "червону руку" на Конституції.

Нагадаємо також, що влітку українська артистка зізналася в любові Лукашенку на мітингу в Мінську, викликавши масу критики в мережі.