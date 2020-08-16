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Украинская артистка призналась в любви Лукашенко на митинге в Минске: люди в гневе

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 16:15
Украинская артистка призналась в любви Лукашенко на митинге в Минске: люди в гневе
Виктория Кохана на митинге в Минске призналась в любви Лукашенко (фото: twitter.com/tutby)
Автор: Styler

На провласном митинге в Минске украинская артистка Виктория Кохана поддержала Лукашенко

Сегодня, 16 августа, в центре Минска собрался митинг в поддержку Александра Лукашенко. При этом часть демонстрантов прибыли автобусами. На сцене выступали разные люди, и высказаться дали украинскому композитору Виктории Коханой, которая своим выступлением вызвала гнев в сети.

Женщина рассказала об украинских революциях, и заявила, что во время первой революции в 2004 году людей разделили на сорта - 1,2,3. По ее словам, кто там был, тот знает это.

"2013 год для нас закончился тем, что мы потеряли территории. К сожалению, мы потеряли мир. Мы хотим мира, понимаете, я вас просто прошу, люди, от которых сейчас все зависит, не делайте наших ошибок. Просто держитесь друг друга", - заявила Виктория.

Виктория Коханана на митинге в Минске призналась в любви Лукашенко (видео: YouTube)

Она также отметила, что поскольку она ездит много по миру, то видит, что белорусам все завидуют. Потому что, так как у них в стране – нигде такого нет.

"Вы сами себе хозяева, вы сами себе государство, вы понимаете? Вы – это спокойствие, вы – это мир, вам завидуют в других странах", - добавила украинка.

Виктория подчеркнула, что нигде нет таких дорог, как в Беларуси, и даже в Европе. Кроме того, нигде нет таких продуктов. Поэтому она призвала людей не принимать участие в митингах против Лукашенко.

Стоит отметить, что Виктория Кохана – является автором хитов популярных украинских групп "НеАнгелы" и NikitA, также она заслуженный деятель искусств.

Пользователи сети гневно прокомментировали ее выступление на провласном митинге в Беларуси.

  • Ничего себе;
  • Деньги не пахнут, а руки от крови можно помыть. Но вот есть ли там совесть?
  • Мне так стыдно стало;
  • Подстилка;
  • Она думает, что таким образом, она куда-то пробьется? Нет это дно, это предательство, тебя уберут те, кто тебя нанял, много знаешь...

Напомним, российская пропагандистка призвала послать в Беларусь "вежливых людей" и жестко опозорилась.

Ранее Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси.

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