Российские оккупанты оставили "подарок" ребенку в Буче: цинизм просто поражает!

Российские оккупанты, которые почти месяц бесчинствовали в Буче и совершили там все мыслимые и немыслимые преступления, оставили там много "подарков".
Люди, которые потихоньку возвращаются в свои дома, стоит быть очень осторожными, так как все опасные предметы российские солдаты тщательно прячут.
Об одном таком "подарке" рассказала жительница Бучи, музыкант Марианна Глиева на своей странице в Facebook.
Она разместила фотографию и сообщила, что оккупанты спрятали взрывчатый предмет в фортепиано девочки. На музыкальном инструменте стояли награды и кубки – призы за музыкальные конкурсы. Так оккупанты аккуратно сняли все награды, заложили взрывчатку и поставили все назад.
"Это фортепиано девочки из Бучи. Российские солдаты заложили в него взрывчатку, аккуратно расставив все награды назад. Наверное, было время и вдохновение. Молодцы, Чайковский и Пушкин, хороших наследников воспитали, грамотных и изобретательных", - написала Глиева.
Фото: facebook.com/Марианна Глиева
В комментариях она отметила, что семье с этой девочкой очень повезло. Мама заметила, что награды стоят не так, как они стояли ранее и запретила ребенку прикасаться к музыкальному инструменту.
А потом вызвали соответствующие службы и проверили фортепиано – там оказался снаряд.
Люди шокированы такими событиями и боятся возвращаться в свои дома. Несмотря на то, что спецслужбы проверяют территорию, неизвестно, сколько таких "подарков" еще спрятано.
Как отмечают местные жители, почти в каждом доме находят такие "подарки" от оккупантов. И даже в тех домах, где все вещи остались на местах и не было мародеров. За последний месяц было обнаружено уже более тысячи взрывоопасных предметов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне оккупанты раздавали заминированную гуманитарку.
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