Российские оккупанты оставили "подарок" ребенку в Буче: цинизм просто поражает!

Она разместила фотографию и сообщила, что оккупанты спрятали взрывчатый предмет в фортепиано девочки. На музыкальном инструменте стояли награды и кубки – призы за музыкальные конкурсы. Так оккупанты аккуратно сняли все награды, заложили взрывчатку и поставили все назад.

"Это фортепиано девочки из Бучи. Российские солдаты заложили в него взрывчатку, аккуратно расставив все награды назад. Наверное, было время и вдохновение. Молодцы, Чайковский и Пушкин, хороших наследников воспитали, грамотных и изобретательных", - написала Глиева.

Фото: facebook.com/Марианна Глиева

В комментариях она отметила, что семье с этой девочкой очень повезло. Мама заметила, что награды стоят не так, как они стояли ранее и запретила ребенку прикасаться к музыкальному инструменту.

А потом вызвали соответствующие службы и проверили фортепиано – там оказался снаряд.

Люди шокированы такими событиями и боятся возвращаться в свои дома. Несмотря на то, что спецслужбы проверяют территорию, неизвестно, сколько таких "подарков" еще спрятано.

Цинизм просто поражает!

Нелюди! Им дети очень опасны!

Цензурный комментарий даже написать невозможно.

Как отмечают местные жители, почти в каждом доме находят такие "подарки" от оккупантов. И даже в тех домах, где все вещи остались на местах и не было мародеров. За последний месяц было обнаружено уже более тысячи взрывоопасных предметов.