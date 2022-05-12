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Российские оккупанты оставили "подарок" ребенку в Буче: цинизм просто поражает!

В Буче оккупанты заминировали фортепиано ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты, которые почти месяц бесчинствовали в Буче и совершили там все мыслимые и немыслимые преступления, оставили там много "подарков".

Люди, которые потихоньку возвращаются в свои дома, стоит быть очень осторожными, так как все опасные предметы российские солдаты тщательно прячут.

Об одном таком "подарке" рассказала жительница Бучи, музыкант Марианна Глиева на своей странице в Facebook.

Она разместила фотографию и сообщила, что оккупанты спрятали взрывчатый предмет в фортепиано девочки. На музыкальном инструменте стояли награды и кубки – призы за музыкальные конкурсы. Так оккупанты аккуратно сняли все награды, заложили взрывчатку и поставили все назад.

"Это фортепиано девочки из Бучи. Российские солдаты заложили в него взрывчатку, аккуратно расставив все награды назад. Наверное, было время и вдохновение. Молодцы, Чайковский и Пушкин, хороших наследников воспитали, грамотных и изобретательных", - написала Глиева.

Фото: facebook.com/Марианна Глиева

В комментариях она отметила, что семье с этой девочкой очень повезло. Мама заметила, что награды стоят не так, как они стояли ранее и запретила ребенку прикасаться к музыкальному инструменту.

А потом вызвали соответствующие службы и проверили фортепиано – там оказался снаряд.

Люди шокированы такими событиями и боятся возвращаться в свои дома. Несмотря на то, что спецслужбы проверяют территорию, неизвестно, сколько таких "подарков" еще спрятано.

  • Цинизм просто поражает!
  • Нелюди! Им дети очень опасны!
  • Цензурный комментарий даже написать невозможно.

Как отмечают местные жители, почти в каждом доме находят такие "подарки" от оккупантов. И даже в тех домах, где все вещи остались на местах и не было мародеров. За последний месяц было обнаружено уже более тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне оккупанты раздавали заминированную гуманитарку.

А также рассказывали о том, что врач из Ирпеня объяснил, почему пока не стоит торопиться с возвращением в освобожденные дома под Киевом.

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