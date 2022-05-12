Російські окупанти залишили "подарунок" дитині в Бучі: цинізм просто вражає!

Російські окупанти, які майже місяць бешкетували в Бучі та вчинили там всі мислимі й немислимі злочини, залишили там багато "подарунків".
Люди, які потихеньку повертаються у свої будинки, варто бути дуже обережними, оскільки всі небезпечні предмети російські солдати ретельно ховають.
Про один такий "подарунок" розповіла мешканка Бучі, музикант Маріанна Глієва на своїй сторінці в Facebook.
Вона розмістила фотографію і повідомила, що окупанти сховали вибуховий предмет у фортепіано дівчинки. На музичному інструменті стояли нагороди та кубки – призи за музичні конкурси. Так окупанти акуратно зняли всі нагороди, заклали вибухівку і поставили все назад.
"Це фортепіано дівчинки з Бучі. Російські солдати заклали в нього вибухівку, акуратно розставивши всі нагороди назад. Напевно, був час і натхнення. Молодці, Чайковський і Пушкін, хороших спадкоємців виховали, грамотних і винахідливих", - написала Глієва.
Фото: facebook.com/Маріанна Глієва
У коментарях вона зазначила, що родині з цією дівчинкою дуже пощастило. Мама помітила, що нагороди коштують не так, як вони стояли раніше і заборонила дитині торкатися до музичного інструменту.
А потім викликали відповідні служби та перевірили фортепіано – там виявився снаряд.
Люди шоковані такими подіями та бояться повертатися у свої будинки. Попри те, що спецслужби перевіряють територію, невідомо, скільки таких "подарунків" ще заховано.
Як зазначають місцеві жителі, майже в кожному будинку знаходять такі "подарунки" від окупантів. І навіть в тих будинках, де всі речі залишилися на місцях і не було мародерів. За останній місяць було виявлено вже більше тисячі вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Херсоні окупанти роздавали заміновану гуманітарку.
А також розповідали про те, що лікар з Ірпеня пояснив, чому поки не варто поспішати з поверненням у звільнені будинки під Києвом.