Бомба в пакете молока. Оккупанты в Херсоне раздают заминированную гуманитарку

В Херсоне оккупанты раздают людям гуманитарку, где много продуктов украинского производства. Однако это не главный "сюрприз". В пакете с молоком пенсионерка обнаружила... взрывчатку.

Об этом сообщает местное издание "В Херсоне".

По словам херсонца, помощь раздают прямо на улицах. Некоторые горожане из-за нехватки продуктов и сбережений вынуждены брать пакеты. Как оказалось, это опасно.

Мужчина рассказал, что такой пакет с гуманитаркой к ним домой принесла мама-пенсионерка.

В картонном пакете с молоком оказалась самодельная взрывчатка, которая должна была бы сдетонировать при открытии крышки, к которой крепилась леска.

"Пакет с помощью домой принесла моя мама-пенсионерка, хоть я просил не делать этого. Но вчера таки взяла продукты. Что удивительно, в пакете часть продуктов были украинского производства: крупы, масло, молоко...

Мама увидела, что закрутка в молоке не герметична, она подумала, что кто-то уже его пил, что может быть испорчено, осторожно открутила и увидела что-то типа нитки, показала мне", - рассказал мужчина.

К счастью, семье повезло, что никто не дернул за крышку.