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Российская военная техника вошла на территорию ОРДЛО: что там сейчас происходит (видео)

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Вторник 22 февраля 2022 09:09
Российская военная техника вошла на территорию ОРДЛО: что там сейчас происходит (видео) Россия вводит войска в ОРДЛО (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После признания Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР" на территорию ОРДЛО вошли колонны российской военной техники.

Об этом массово сообщают местные жители.

Москва начала вводить свои войска на их территории якобы в миротворческих целях. Колонны с российской военной техникой уже многократно замечены людьми.

На кадрах видно военную технику, движущуюся со стороны РФ. Все єто происходило около 5 утра 22 февраля.

"Жители "ДНР" и "ЛНР" массово сообщают о большом количестве военной бронетехники, вошедшей на территорию республик". - сообщает Telegram-канал Baza.

"Вход колонн Вооруженных сил России в ЛДНР. По неподтвержденным данным в "республики" уже зашло около 24 БТР", - написала редакция Telegram-канала "Военный осведомитель.

Вот так выглядит военная техника из РФ на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года признал независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

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