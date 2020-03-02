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Российская наемница в "ДНР" собирает на лечение: украинцы тоже помогают

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 11:36
Российская наемница в "ДНР" собирает на лечение: украинцы тоже помогают
Вера Калмыкова просит помощи у людей (фото: Вера Калмыкова/Facebook)

В сети рассказали шокирующую историю российской наемницы

Российская наемница Вера Калмыкова, которая стала инвалидом в войне на Донбассе, решила просить теперь помощи на лечение у людей. Террористка, потерявшая ногу, сейчас живет в Горловке Донецкой области и обращается с помощью даже к украинцам. Об этом сообщил украинский военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале.

"Знайомтеся Вєра Калмикова на позивний "Вєра" з Горлівки. Воювала за російських окупантів та стала інвалідом. Родіна як завжди кинула і зараз збирає гроші у ФБ. Доречі українці теж їй скидають та жаліють. Жесть...", - написал военный.

Кстати, обстоятельства, при которых она получила травмы, не сообщаются. Также опубликовали фотографии пострадавшей.

Российская наемница в &quot;ДНР&quot; собирает на лечение: украинцы тоже помогаютРоссийская наемница просит помощи (Скриншот с Facebook)

Отметим, что Калмыкова не стесняется в выражениях и называет украинцев "окрипами". Она публикует фотографии с продуктами, переданными для нее и пишет, что будет отправлять это террористам "ДНР".

Она постоянно публикует посты со сбором продуктов и денег якобы на нужды боевиков.

Напомним, что ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта. У наемника было обнаружен взведенный автомат, магазины с патронами 5.45, и граната РГД-5.

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