Россиянка не захотела говорить с сыном в плену в Украине: видео о "матери года" стало мемом

На кадрах показано, что журналист звонит матери российского военнопленного Дениса Калданова из Курганской области, чтобы те могли пообщаться. Далее следует такой диалог с женщиной, которую уже успели окрестить "матерью года":

"- Алло, добрый день.

- Добрый.

- Меня зовут Владимир, я журналист. Вы хотите поговорить со своим сыном? Он в плену в Украине.

- Не хочу".

Эпизод такого общения в ролике завершает характерные титры от американского режиссера Роберта Б. Уайде, а сами кадры уже успели стать новым мемом.

Видео: мать российского военнопленного не захотела говорить с сыном

Полное же видео беседы с российским военнопленным опубликовано на YouTube-канале Золкина. Тут можно увидеть, что журналист, ошарашенный поведением матери оккупанта, предпринял еще одну попытку. Из этого красноречивого ролика становится ясно, что пришлось чуть ли не уговаривать.

Как пленный российский оккупант с родными разговаривал (фото: скриншот)

"- Не желаете с сыном говорить!?

- (после долгой паузы) Каким образом я могу с ним поговорить?

- Это вашей мамы голос? (спрашивает Золкин у пленного оккупанта)

- Да (отвечает тот).

- А как вы думаете, каким образом можно поговорить? Ну если я вам позвонил и спрашиваю - хотите ли вы поговорить со своим сыном?

- Сейчас?

- Да, прямо сейчас. Не завтра, конечно же.

- (опять после продолжительной паузы) Давайте".

Золкин предупредил женщину, что разговор будет записан, и будет использован для публикации, после чего передал трубку пленному.

Солдат ВС РФ поинтересовался у мамы, как у них дела, заверил, что у него все нормально, "одет, сыт, обут, здоров", что его вылечили после ранения.

"- Все нормально? Не обижают?

- Нет, конечно, нет! Нормально здесь все.

- Ну как нет. У нас такие прямо проблемы тут рассказывают

- Нет, то что там говорят - не все правда. Не всегда правду говорят... Сообщение от Красного креста получали?

- Да, со мной связывались. Я уже командованию написала - вообще никак не реагируют..."

Видео: общение пленного российского оккупанта с родными

Денис Калданов после "срочки" подписал контракт с ВС РФ на три года, чтобы "поднять бабла" - заработать "миллион рублей". В составе подразделения он находился в Киевской области, в примерно 40 километрах от украинской столицы. Там марш оккупантов и закончился, и через некоторое время им пришлось убегать в обратную сторону - в Россию. В ходе одного из боев Калданов получил ранение в легкое и упал с БМП, а сослуживцы просто поехали дальше, и его через несколько минут военные ВСУ положили на носилки, и тому оказали необходимую медицинскую помощь.