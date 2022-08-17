Росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні: відео про "матір року" стало мемом

Російський окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, в розмові з українським журналістом Володимиром Золкіним докладно розповів про свою участь в інтервенції, та як його не захотіли після поранення забирати товариші по службі. Коли ж солдату країни-агресора запропонували поспілкуватися з рідними стався конфуз - росіянка не побажала говорити з сином.
Курйозний момент опублікований на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
На кадрах показано, що журналіст дзвонить матері російського військовополоненого Дениса Калданова з Курганської області, щоб ті могли поспілкуватися. Далі слідує такий діалог з жінкою, яку вже встигли охрестити "матір'ю року":
"- Алло, добрий день.
- Добрий.
- Мене звати Володимир, я журналіст. Ви хочете поговорити зі своїм сином? Він у полоні в Україні.
- Не хочу".
Епізод такого спілкування в ролику завершує характерні титри від американського режисера Роберта Б. Вайде, а самі кадри вже встигли стати новим мемом.
Відео: мати російського військовополоненого не захотіла говорити з сином
Повне ж відео бесіди з російським військовополоненим опубліковано на YouTube-каналі Золкіна. Тут можна побачити, що журналіст, ошелешений поведінкою матері окупанта, зробив ще одну спробу. З цього красномовного ролика стає ясно, що довелося мало не вмовляти.
Як полонений російський окупант з рідними розмовляв (фото: скріншот)
"- Не бажаєте з сином говорити!?
- (після довгої паузи) яким чином я можу з ним поговорити?
- Це вашої мами голос? (запитує Золкін у полоненого окупанта)
- Так (відповідає той).
- А як ви думаєте, яким чином можна поговорити? Ну якщо я вам подзвонив і питаю - чи хочете ви поговорити зі своїм сином?
- Зараз?
- Так, прямо зараз. Не завтра, звичайно ж.
- (знову після тривалої паузи) Давайте".
Золкін попередив жінку, що розмова буде записана, і буде використана для публікації, після чого передав слухавку полоненому.
Солдат ЗС РФ поцікавився у мами, як у них справи, запевнив, що у нього все нормально, "одягнений, ситий, взутий, здоровий", що його вилікували після поранення.
"- Все нормально? Не ображають?
- Ні, звичайно, ні! Нормально тут все.
- Ну як ні. У нас такі прямо проблеми тут розповідають
- Ні, те що там кажуть - не все правда. Не завжди правду говорять... Повідомлення від Червоного Хреста отримували?
- Так, зі мною зв'язувалися. Я вже командуванню написала - взагалі ніяк не реагують..."
Відео: спілкування полоненого російського окупанта з рідними
Денис Калданов після "срочки" підписав контракт з ЗС РФ на три роки, щоб "підняти бабла "- заробити "мільйон рублів". У складі підрозділу він знаходився в Київській області, в приблизно 40 кілометрах від української столиці. Там марш окупантів і закінчився, і через деякий час їм довелося тікати у зворотний бік - у Росію. В ході одного з боїв Калданов отримав поранення в легеню і впав з БМП, а товариші по службі просто поїхали далі, і його через кілька хвилин військові ЗСУ поклали на носилки, і тому надали необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що в Росії батьки окупанта відмовилися від сина заради компенсації - вони поховали чиїсь ноги і не стали шукати сина серед військовополонених в Україні, хоча відео зі схопленим ЗСУ інтервентом було оприлюднено в мережі.
Нагадаємо також, нещодавно дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.