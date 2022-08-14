ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России родители оккупанта отказались от сына ради компенсации: похоронили чьи-то ноги

Новина українською →
Россия, Воскресенье 14 августа 2022 21:57
В России родители оккупанта отказались от сына ради компенсации: похоронили чьи-то ноги Коллаж РБК-Украина: в России семья не хочет искать "похороненного" сына, воевавшего в Украине, чтобы не возвращать компенсацию
Автор: Владимир Костырин

В России семья военного, который принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину и со своим подразделением находился Киевской области, не хочет искать сына среди военнопленных, чтобы не возвращать денежную компенсацию, полученную за его якобы смерть.

Об этом передает The Insider.

Издание публикует направленную в военную прокуратуру РФ жалобу девушки оккупанта Анатолия Тайманова из Мелекесского района Ульяновской области, который в прошлом августе подписал контракт с армией (в/ч 73612, 31 бригада г. Ульяновск).

"14.02.2022 г. убыл, как предполагалось, на учения. 23.02.2022 г. последний раз вышел на связь и сообщил, что им дан приказ идти в наступление. Более месяца мы звонили в часть, в МО, и нам постоянно сообщали, что Анатолий жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 г. без пояснения причин у родителей Анатолия в части 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 г. в обед сообщили, что 15.04.2022 г. состоятся похороны", - пишет София Акимова в своей жалобе.

Девушка обращает внимание, что экспертиза ДНК занимает минимум 10 дней, и рассказывает, что в марте Анатолия разыскивали из военкомата, а сослуживцы оккупанта утверждали, что того искали в районе Чернобыльской АЭС в Украине.

"Сослуживец сказал, что уже позже командир им сообщил, что хоронить будут ноги. Причина смерти - термические ожоги 90 и более процентов всего тела горючими веществами. Место гибели г. Гостомель 09.03.2022 г.", - сообщает россиянка.

Тогда только ноги захватчика и похоронили, а родителям интервента выдали денежную компенсацию за смерть сына.

При этом в конце марта девушка увидела в украинских интернет-ресурсах пленных десантников, и узнала в одном из них Тайманова.

Тогда она обратилась в ведомство российского омбудсмена, и ей пообещали помочь в поиске этого солдата среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение.

"Такой документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация. Документа о проведении ДНК-экспертизы нет вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем. Личных вещей не вернули, обстоятельств гибели не пояснили. Дату гибели мы увидели только на кресте", - пишет россиянка.

Напомним, недавно сеть "взорвало" видео, на котором сестра мертвого российского оккупанта на фоне украинского холодильника жалуется, что не может получить компенсацию.

Добавим также, что по информации украинской разведки, РФ не выплачивает компенсации за убитых "мобилизованных" с ОРДЛО и сжигает тела россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь