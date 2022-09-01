UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции (видео)

Россиянка выдает себя за украинку, чтобы попасть на шоу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российская танцовщица Ирина Владимирова хотела выдать себя за украинку, чтобы попасть во французское шоу "Танцы со звездами". Однако, как оказалось, девушка родилась в городе Чебоксары в РФ.

Видео с ложью в визитке для ТВ-проекта опубликовали в Telegram-канеле "Боже, яке кончене". После того как разоблачилась правда о россиянке, она закрыла свою страницу в Instagram.

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

В своем посте россиянка оправдалась, что "в ней течет русская, украинская и польская кровь". По ее словам, она "несет в мир любовь через танцы, в которых нет войны".

Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (instagram.com/irina_chili_dance)

Отметим, что текст написан на украинском, русском, французском и английском языках.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Ирина Владимирова - мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы "Солнышко".

Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (http://alliancerusse.fr/ru)

Ранее мы сообщали, что в Черногории персонал кафе носит символику российских оккупантов.

Также мы писали, что в аптеке Киева разразился скандал с аптекарем-украинофобом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация