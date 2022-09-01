Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции (видео)

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

В своем посте россиянка оправдалась, что "в ней течет русская, украинская и польская кровь". По ее словам, она "несет в мир любовь через танцы, в которых нет войны".

Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (instagram.com/irina_chili_dance)

Отметим, что текст написан на украинском, русском, французском и английском языках.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Ирина Владимирова - мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы "Солнышко".

Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (http://alliancerusse.fr/ru)